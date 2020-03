Bolsonaro desembarca em Mossoró às 15h20 desta quinta-feira

O presidente Jair Messias Bolsonaro está sendo esperado às 15h20 horas desta quinta-feira, 12, no Aeroporto Dix Sept Rosado, em Mossoró/RN.



Junto com o ele, estão vindo os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Sérgio Moro (Da Justiça) e Tereza Cristina (Da Agricultura).

A solenidade com a presença do presidente Bolsonaro será no novo salão de eventos do Hotel Termas, que já está todo preparado para solenidade.

O presidente e seus ministros serão recepcionados pela Governadora Fátima Bezerra e a prefeita Rosalba Ciarlini, deputados federais e estaduais.

O desembarque do avião da Presidência da República está previsto para acontecer às 15h20 horas. O translado do aeroporto ao Hotel Thermas não foi informado.





A segurança fez treinamento por três rotas. A que o presidente vai percorrer será definido no momento que saírem do aeroporto, por uma questão de segurança.

Na cidade de Mossoró, as equipes de segurança local, assim como estruturais de saúde, foram preparadas com antecedência para receber a visita do presidente.

O Hospital Wilson Rosado, assim como aconteceu em outras visitas presidenciais, foi escolhido para ficar de retaguarda, para o caso do presidente Bolsonaro precisar. Já está reservado a suite master do hospital.

Todo o trabalho de segurança será coordenado pelas Forças Armadas.

No Hotel Thermas, está previsto a entrega de viaturas a Polícia Civil e Militar do Rio Grande do Norte. Também está previsto a entrega do helicóptero.

O investimento em segurança pública do Rio Grande do Norte é de mais ou menos R$ 140 milhões, recursos alocados em emendas impositivas pelos deputados e senadores.

O deputado Fábio Faria havia alocado R$ 80 milhões em 2017 no orçamento de 2018. A senador Fátima Bezerra, hoje senadora, havia alocado cerca de R$ 40 milhões.

Com estes recursos, estão previstos compra de 127 novas viaturas, armas, coletes, investimentos em tecnológica, construção de delegacias e compra de helicóptero.

Além deste compromisso, o presidente deve entregar as licenças de pesca de Atum, para pescadores de Areia Branca, além de outras atividades.

Queda na economia

O presidente Jair Messias Bolsonaro chega a Mossoró no momento de crise na economia. Nesta quinta-feira, dia 12, será o terceiro dia da crise, sendo que nos primeiros dois a Bolsa de Valores de São Paulo teve que fechar antes do horário.

A crise tem duas razões: a crise no oriente médio, envolvendo a Russia e Arabia Saudita, que estão jogando óleo no mercado, fazendo baixar bruscamente o preço do barril de petróleo nas principais bolsas de valores do mundo e a Pandemia Mundial do Coronavirus.

Em Mossoró, o presidente deve falar sobre a questão, citando a questão das exportações de melão do Brasil para a China, mercado que foi aberto há pouco tempo. O presidente deve ter conversas também com outros setores produtivos do Estado, com a presença da governadora Fátima Bezerra e a prefeita Rosalba Ciarlini.