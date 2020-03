Primeiro caso confirmado de coronavírus no RN é uma jovem de 24 anos

Número de contaminados no Brasil já passa de 80 e o Ministério da Saúde pediu que o Congresso libere imediatamente 5,1 bilhões para enfrentar a doença no Brasil

O Instituto Evandro Chagas, do Pará, confirmou, através de exames, que uma jovem de 24 anos, com histórico de viagem à Europa (França, Itália e Áustria), está com o coronavírus.

A Secretaria Estadual e de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal convocaram a imprensa nesta sexta-feira, dia 13, às 9 horas, na Escola de Governo, para tratar do assunto.

Em texto enviado a imprensa na noite desta quinta-feira, 12, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a jovem de 24 anos está se recuperando bem. Está em casa, em Natal.

Importante destacar que a paciente foi contaminada na Europa, ou seja, ainda não temos transmissão local no RN – quando ocorre de pessoa a pessoa.

As Secretarias reforçam a necessidade da população manter as medidas de higiene que protegem não só para o covid-19, mas para diversos vírus de transmissão respiratória que circulam em nosso território, como sarampo e a influenza.

Vários outros casos estão em observação, tanto em Natal como no interior.





Em nível de Brasil, o número de casos confirmados já passa de oitenta, ao menos este esta o número confirmado pelo Instituto Evandro Chagas até o início da noite desta quinta-feira, 12.

No mundo, Organização Mundial de Saúde decretou nesta quarta-feira, 11, que coronavírus havia se transformado em pandemia mundial com casos registrados nos cinco continentes.

Os potiguares também devem ficar atentos às informações oficiais, evitando propagar fake News.