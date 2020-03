Mensagem de bom dia: Frases para compartilhar com amigos

Aproveite para compartilhar com as pessoas especiais na sua vida. Todas as mensagens feitas com carinho que você merece. Além disso, encontre também diversas outra frase para ocasiões especiais aqui no Diário Prime.

As melhores frases e mensagem de bom dia que você vai encontrar hoje. Aproveite para compartilhar com as pessoas especiais na sua vida. Todas as mensagens feitas com carinho que você merece. Além disso, encontre também diversas outra frase para ocasiões especiais aqui no Diário Prime.



Mensagem de bom dia: Frases para compartilhar

Que seu dia seja abençoado, os sorrisos infinitos, e sua fé invencível. Ótimo dia!

Milagres acontecem todos os dias, acredite que o seu chegou. Bom dia.

Não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito é você.

Bom dia! Comece em você a mudança que você quer ver no mundo.

A cada amanhecer, nasce junto uma nova chance de ser feliz. Bom dia!

Viva, ame incondicionalmente, perdoe 7 vezes 70, agradeça e não perca um só minuto deste dia com aquilo que não acrescenta em sua vida.

Só hoje você tem a oportunidade de fazer as coisas diferentes, porque amanhã a Deus pertence. Bom dia!

E se por acaso, o sol não aparecer, sorria muito! Um bom dia deve começar transbordando de você.

Te desejo para hoje; sorriso, aventura, mente tranquila e um coração cheio de paz! Ótimo dia!

Só você decide como vai ser seu dia: alegre, triste, flores ou espinhos. Tudo isso depende exclusivamente de você.

Desejo um excelente dia para você que faz todos os meus dias serem especiais e um pedaço do céu nesta terra.

Para hoje tenho um sorriso, abraço apertado e um coração grato. Tenha um bom dia!

Eu sei que enquanto você dormia, Deus preparava algo lindo para você. Bom dia!

Bom dia. As oportunidades estão à sua espera, vá e agarre-as!

Deus acaba de dar mais uma oportunidade e coisas extraordinárias podem acontecer hoje.

De antemão, gostaria de agradecer pela sua visita, e não se esqueça de compartilhar as frases e mensagem de bom dia. Além disso, tem muito mais mensagem te esperando diariamente. Isso tudo para você deixar aquele bom dia especial para alguém que está todos os dias contigo. Te vejo em breve e até a próxima.