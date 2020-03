Coronavírus afeta funcionamento da biblioteca do Inep

Em função do Covid - 19, o coronavírus, o acesso de usuários externos e internos ao Centro de Informação e Biblioteca em Educação (Cibec) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi suspenso.

A decisão da suspensão de acessos à biblioteca se respalda na Portaria n.º 329, publicada nesta quinta-feira (12), no Diário Oficial da União (DOU), que instituiu o Comitê Operativo de Emergência do Ministério da Educação (COE/MEC).

A biblioteca do Cibec é muito procurada por estudantes de graduação e pós-graduação por possuir diversos livros, periódicos, teses, dissertações, folhetos, relatórios de pesquisa, materiais multimídia, além de obras raras e especiais.

Covid - 19

O covid - 19, popularmente chamado de coronavírus, é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pelo contato com a pessoa infectada, a partir da saliva, do espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas do coronavírus são febre, tosse e dificuldade de respirar.

A prevenção ao coronavírus dá-se pela lavagem correta das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Também é aconselhado cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir; manter os ambientes ventilados e evitar aglomerações.