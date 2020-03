Ferramenta para a notificação do novo coronavírus visa mapear pandemia

Uma ferramenta para a notificação do diagnóstico do novo coronavírus para monitorar os casos nos hospitais universitários será utilizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra 40 hospitais universitários federais.

O uso da ferramenta on-line, denominada Gestão dos Hospitais Universitários (AGHU), deverá auxiliar na tomada de decisão a nível local e nacional. Os profissionais de saúde notificarão, por meio da ferramenta, os casos de coronavírus em pacientes em ambulatório, internação e/ou com prescrição de um médico.

A partir dos dados coletados será possível a criação de painéis e relatórios em tempo real com informações sobre os casos, que poderão ser acompanhados pela administração central, em Brasília, e pelos hospitais. A ação ocorre conjuntamente com o Ministério da Saúde, com participação do Centro de Operações de Emergência (COE).

Dentre as ações preventivas, estão, também, o treinamento de funcionários da Rede, promoção de webaulas e monitoramento de câmaras técnicas de discussões com especialistas.

Sobre o Coronavírus

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral. O tipo que está causando a pandemia é o Covid-19. Eles causam infecções respiratórias que podem ser leves, moderadas ou graves. Os sintomas do coronavírus podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre. Esses vírus podem causar infecção das vias respiratórias inferiores, como pneumonia. Porém, esse quadro é mais comum em pessoas com doenças cardiopulmonares, com sistema imunológico comprometido ou em idosos.

Como o Covid-19 é transmitido?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como: gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato pessoal próximo - como toque ou aperto de mão e contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Veja como se proteger do coronavírus

A recomendação do Ministério da Saúde é ter cuidados básicos de higiene. Dentre as medidas estão:

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabonete disponíveis, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas;

- Evitar contato próximo com pessoas doentes;

- Ficar em casa quando estiver doente;

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.