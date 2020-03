Jovem de Baraúna é morto a tiros na via de acesso ao HRTM, em Mossoró

O jovem baraunense conhecido por Jefferson Fernandes Simão, o Braguinha, foi morto a tiros no início da manhã deste sábado, 21, na via de acesso do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró-RN.

Testemunhas apontam que os assassinos fugiram num carro preto. Populares no local ainda tentaram socorrer a vítima, conduzindo-o numa maca para o Pronto Socorro do HRTM, porém, era tarde.

A Polícia Militar foi acionada e, apesar de o II Batalhão de Policia Militar ficar bem próximo, não conseguiu prender os suspeitos. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.

O corpo deve ser removido para exames e identificação oficial na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), coordenação regional de Mossoró-RN.





Outro caso

Durante a madrugada deste sábado, 21, o fugitivo de Justiça Randson rAfael da Silva, de 28 anos, natural de João Câmara, onde é procurado por roubo, foi morto a tiros na região de Pau Branco, perto da Maísa, em Mossoró-RN.