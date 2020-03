Secretária de Saúde de Mossoró fala sobre medidas de combate ao coronavírus

Em parceria com o Governo do Estado, a secretaria Saudade Azevedo vistou as instalações do Hospital da Policia Militar e conversou com o estado a doação de respiradores para as UPAs, de Mossoró, que também precisam de máscaras N95 e roupas especiais para proteger os profissionais

A secretaria Saudade Azevedo, da Saúde, em Mossoró-RN, concedeu entrevista na manhã desta segunda-feira, 23, sobre o trabalho conjunto com o Governo do Estado para fortalecer o trabalho de saúde na atenção básica e na urgência e emergência, objetivando estruturar Mossoró para enfrentar a pandemia do coronavírus (Covid-19).

Saudade disse que, quanto as UPAS, existem 2 respiradores nas três unidades e assegurou que existe material de proteção individual para os profissionais trabalharem. Disse que existe um grupo de empresários que vão consertar todos os respiradores da SESAP.

Ela destacou que destes respiradores do Estado, espera receber pelo menos 7 para reforçar as unidades de Pronto Atendimento de Mossoró. Lembra que é insuficiente para atender a demanda prevista para Mossoró e região Oeste do Rio Grande do Norte.

Lembra, ainda, que a Prefeitura não conseguiu comprar máscaras N95, que é de uso restrito dos profissionais de saúde. Disse que está comprando 50 roupas especiais para os profissionais que vão atuar diretamente junto ao paciente infectado.

Sobre a estrutura física, Saudade Azevedo esteve no final da manhã desta segunda-feira, 23, junto com Emiliana Pereira, da II URSAP, conhecendo a estrutura do Hospital da Polícia Militar e também o São Luiz. A ideia é estruturar o Hospital da PM e contratar o São Luiz.

A secretaria elogia a campanha dos empresários para reforçar o trabalho do Estado e da Prefeitura no combate ao coronavírus. Disse que a Prefeitura de Mossoró está cadastrando voluntários para ajudar principalmente as equipes de barreiras sanitárias nas BRs e RNs.

Temos dois disque denúncia, que estão no site da prefeitura, que tem um hotsite com todas as estas informações para se conscientizar. Saudade Azevedo destacou que a prefeita Rosalba Ciarlini vai editar novos decretos mais severos nesta terça-feira, 24.

Confirma a possibilidade de trabalhar em parceria com a Polícia Militar. Disse que na verdade já estão trabalhando em conjunto, mas assegurou que vão doar os EPIs para os policiais que vão atuar, a princípio, junto com a vigilância, e, se precisar, nas UPAs e hospitais.

A Secretária reforça o pedido a população para ficar em casa pelos próximos 15 dias para evitar um pico da doença e a estrutura de saúde não consiga atender a todos.

Segue entrevista na ÍNTEGRA.