UERN lança projeto para interagir com a sociedade durante quarentena

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte lançou um projeto para interagir com a sociedade durante o período de quarentena provocado pelo coronavírus.

O “UERN Talks – Diálogos com a sociedade” tem o objetivo de promover a troca de conhecimento entre representantes da Universidade e a sociedade potiguar.

O estreia nesta terça-feira (24), às 18h. Ele será transmitido semanalmente, por meio de lives, no perfil da @uernoficial no Instagram, com espaço para interação do público e apresentação do jornalista e professor do Departamento de Comunicação Social, Esdras Marchezan.

O programa de estreia tem como tema “É hora de dar tempo para si – O recolhimento em tempos de pandemia”, e contará com a participação do Prof. Dr. Ailton Siqueira, do Departamento de Ciências Sociais da UERN.