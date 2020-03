RN tem 478 casos suspeitos de coronavírus; Mossoró chega a 45 notificações

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte (Sesap), o estado possui 14 casos confirmados e 478 suspeitos de infecção pelo novo coronavírus.

Em Mossoró, segundo a Secretaria de Saúde do Município, já são 45 notificações da doença, mas a cidade permanece com apenas 1 caso confirmado até o momento.

O 14º caso confirmado no estado, nesta terça-feira é uma mulher residente no município de Parnamirim, de 29 anos e que possui histórico de viagem a Fortaleza, onde teve contato com estrangeiros.

A secretária de Saúde de Mossoró, Saudade Azevedo, afirma que o momento não é para pânico mas sim preocupação. Ela afirma também que a Prefeitura vem tratando o assunto com total seriedade na cidade.

“Não existe motivo para pânico, mas existe motivo para preocupação. Existe motivo para acreditar que pode acontecer conosco. Devemos tomar os cuidados necessários que todos já conhecem e seguir as orientações do Ministério da Saúde.”, disse.

Até o momento, 52 casos foram descartados no estado. “O Governo do RN está realizando todos os esforços necessários para proteger a população. Faça a sua parte e ajude a combater a Covid-19. Fique em casa e não esqueça: lave as mãos frequentemente”, disse a Sesap.