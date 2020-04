Conheça plataformas online que ofertam cursos gratuitos

Com a chegada do Covid-19, o novo coronavírus, a população precisou recorrer ao isolamento social e seguir a orientação da Organização Mundial da saúde, ficando em casa para combater a pandemia e, assim, evitar a proliferação do vírus. Com isso, estudantes, trabalhadores, amigos e famílias acharam no mundo virtual um pouco de acalento.

Diversos profissionais entraram no regime home office. Já os estudantes, precisaram adaptar a sua rotina para o ensino a distância, modalidade que todas as instituições de ensino precisaram adotar para que o ano letivo não fosse afetado. Com isso, diversas intuições de ensino ofertaram, de forma gratuita e totalmente on-line, cursos em diversas modalidades de ensino.

“Olhando para o contexto e pra tudo o que estamos vivendo nesse momento, eu acho que um dos motivos de a gente abrir nossos serviços é entregar valor para as pessoas, utilizando nossa plataforma para ser uma fonte confiável de informação”, diz Guilherme Mendes, CEO da 12min, plataforma que ordena as informações mais importantes de livros e produz resumos de 12 minutos em áudio ou texto.

Na procura de estreitar os laços com os usuários fixos ou não do produto, a plataforma abriu o conteúdo para todos os públicos. Em parceria com especialistas, a 12min produzirá conteúdo autoral sobre a covid-19, além de temas do universo profissional como produtividade, trabalho remoto e ansiedade em tempos de crise.

Para ter acesso ao material, que é gratuito, é necessário baixar o aplicativo e efetuar o cadastro. Durante três dias, o usuário terá acesso às mais de mil obras em português, espanhol e inglês na biblioteca, condensadas de maneira gratuita como uma versão degustação. Após isso, somente o material relativo ao coronavírus ficará disponível.

Abaixo, veja uma lista com iniciativas semelhantes para estudar a distância durante a quarentena:





SPUTNiK

Mudança de mindset, produtividade, propósito e autoconhecimento estão entre os diversos conteúdos oferecidos pela SPUTNiK durante a quarentena. Para os cursos, a empresa se guia em três pilares, baseando-se em métodos práticos e criativos, com o objetivo de guiar o nível de engajamento dos alunos. São eles:

flexibilidade (qual o grau de flexibilidade para que o aluno possa acessar o conteúdo quando, onde e como quiser?); interação (qual o nível de troca e comunicação que o aluno precisa para mantê-lo engajado?) e colaboração (há espaço para interagir e criar com demais alunos da comunidade SPUTNiK?).

Really Experience

Aulas com professores americanos, diretamente de Orlando, on-line e gratuitas. Essa é a proposta do curso intensivo de inglês, da Really Experience, escola sediada na Flórida, Estados Unidos. O conteúdo trará exercícios diários de audição, conversação, interação com o professor e material didático. Para efetuar a inscrição e fazer o curso é preciso acessar o site da instituição.

Curso gratuito de marketing digital

A V4 Company, assessoria de marketing digital que aprimora e potencializa o processo de vendas pela internet, está disponibilizando, de forma gratuita, o curso Cientista do Marketing Digital.

Até o dia 30 de março, qualquer pessoa poderá aprender fundamentos do marketing, estratégias de negócios e vendas, gerenciamento de projetos, Business Intelligence, conceitos de tráfego, engajamento e conversão e como a neurociência pode ser aplicada ao marketing. Os cursos serão oferecidos até esta segunda-feira, dia 30. Para se inscrever, basta acessar o site.

Juros Baixos

Criado em 2016, a Juros Baixo é uma plataforma que ensina, entre tantos outros assuntos, a tomar decisões financeiras inteligentes e seguras. A fintech oferece o Curso de Planejamento Financeiro. Outros conteúdos sobre finanças pessoais também são disponibilizados nas redes sociais da empresa, o Youtube e o Instagram .

Trampa Sampa

A Trampa Sampa é uma plataforma que une quem está em busca de emprego com que está oferecendo. A startup deve lançar um curso, na segunda quinzena de abril, explicando mais detalhes das principais funções oferecidas pela plataforma.

Ao todo, o curso contará com 15 episódios e abrangerá nove diferentes ofícios. Para acessar o conteúdo, o interessado pode se cadastrar no site ou via aplicativo disponível na versão Android.

HeroSpark

Especializada em soluções para empreendedores digitais, a HeroSpark disponibilizará, para o público geral, o Programa de Aceleração de Negócios Digitais (SparkStart) e a ferramenta de criação de páginas e funis de vendas completos (SparkFunnels), por 30 dias, contados a partir do dia 25 de março.

O conteúdo dos cursos tem como foco as estratégias e os princípios básicos para a criação de um business digital. Também, de modo complementar, a plataforma disponibilizará o SparksFunnels – ferramenta que complementa os aprendizados do curso e oferece a metodologia necessária para implementar as técnicas de marketing digital.

Para mais informações e inscrições basta acessar o site.