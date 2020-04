Polícia confirma duplo homicídio na localidade Campestre em Baraúna

O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (1º). As vítimas são Leonardo de Oliveira Silva, de 32 anos, e o adolescente Ítalo Nascimento Ventura, de 17 anos. De acordo com informações colhidas com a Polícia Militar, a dupla foi assassinada a tiros, na RN-015, de acesso a Baraúna, nas proximidades do Sítio Campestre.