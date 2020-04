PM registra segundo homicídio em menos de 24h na cidade de Mossoró

A Polícia Militar registrou o segundo homicídio na cidade de Mossoró, em menos de 24h. Jakson Romualdo da Silva, de 25 anos, foi morto a tiros, no bairro Aeroporto I, no início da noite desta quarta-feira (1º).

De acordo com informações da PM, no local ninguém quis falar muito sobre o caso, mas contaram que o homem foi estava na calçada quando os criminosos se aproximaram.

Ele ainda tentou fugir, correndo para dentro da residência dele, mas foi perseguido e morto dentro do local e fugiram com destino ignorado.

A PM ainda está na cena do crime e aguarda a chegada da Polícia Civil para iniciar as investigações e do Instituto Técnico-Científico de Perícia para remoção do corpo para o exame de necropsia.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, que será investigado pela Delegacia de Homicídio de Mossoró.