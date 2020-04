Três mossoroenses mortos em confronto com a PM de Aracati

Três mossoroenses morreram trocando tiros com a Polícia Militar de Aracati/CE, na noite (21h30) desta quarta-feira, dia 1º de abril de 2020.

Os policiais militares relataram que estavam fazendo ronda e receberam informações de suspeitos armados num veículo Pálio. Ao se aproximar do veículo, nas imediações do Supermercado Pinheiro, os suspeitos começaram a atirar nos policiais.

Dois policiais foram atingidos. Os agentes da lei revidaram a injusta agressão, baleando com gravidade os três suspeitos no Pálio.

Os corpos dos três foram removidos para exames no Instituto Médico Legal da cidade de Russas, que fica na região do Vale do Jaguaribe.

Foram identificados como sendo:

Italo Paulo Cardoso dos Santos, de 28 anos;

Luiz Alexandre Neto, de 36 anos;

Paulo Breno Farias do Nascimento, de 26 anos.

Os três são residentes em Mossoró/RN. Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas e um fuzil de airsoft, que é muito parecido com uma arma verdadeira.

Os policiais baleados de raspão foram socorridos e não correm risco de morte.

O caso está sendo acompanhado de perto pelos delegados Vagnos Luis de Lima (municipal) e Hugo Leonardo Anastácio (Regional) de Aracati.

A Polícia Civil vai investigar o que os três mossoroenses estavam fazendo em Aracati, em atitude suspeitas. Vai solicitar informações da Polícia do RN.