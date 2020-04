Troca de tiros entre PM e suspeitos deixa um morto na zona rural de Apodi

Uma troca de tiro entre policiais militares e um grupo de homens suspeitos terminou com um rapaz de 18 anos morto, no início da manhã desta sexta-feira (3), entre as cidade de Umarizal e Apodi.

De acordo com informações da GTO de Apodi, a ação aconteceu no Sítio Traíras. As PMs de Apodi, Patu, Pau do Ferros, Alexandria e Umarizal realizaram uma operação conjunta, em um cumprimento a um mandado de prisão contra um foragido da justiça, no início da manhã desta sexta-feira (3).

Ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de 4 homens. Os PMs então revidaram a agressão que terminou baleando Winícius Ricardo Gerônimo da Silva, de 18 anos.

O homem ainda chegou a ser socorrido para o posto de saúde da cidade de Umarizal, mas já chegou no local sem vida. Os demais conseguiram fugir por um matagal de difícil acesso que havia no local.

A PM aguarda no posto de saúde até a chegada do Itep para remoção do corpo do homem para ser periciado.

O MOSSORÓ HOJE apura outros detalhes da operação.