Veja aplicativos que auxiliam professores nas aulas durante quarentena

Por conta da pandemia da Covid-19, medidas essenciais foram tomadas para que não houvesse a transmissão do vírus. Todas as modalidades de instituições de ensino, shoppings, praias e lugares que poderiam gerar aglomeração foram fechados para evitar a propagação da doença.

Em razão disso, escolas e faculdades precisaram adotar a Educação A Distância (EAD) para que o período de quarentena não prejudicasse o ano letivos dos estudantes e garantir a continuidade da formação dos alunos neste cenário de calamidade pública.

Nesse cenário, recursos importantes têm sido usados com frequência, como os aplicativos, para possibilitar as aulas e a interação ao vivo com os estudantes.

Por isso, separamos algumas ferramentas que tornam esse processo possível:

1- Hangouts Meet:

O aplicativo Hangouts Meet faz parte do projeto G-Suit for Education da Google. A ferramenta possibilita facilidade no acesso, videochamadas e chamadas de áudio. Importante ressaltar que alguns recursos só estão disponíveis para clientes do G-suit.

Acesse o Hangouts

2- Zoom:

O Zoom Cloud Meetings é um aplicativo disponível para Android e iOS que possibilitam videoconferências, reuniões e aulas ao vivo. Na modalidade gratuita, permite até 25 pessoas em uma chamada por vídeo, por exemplo. Os professores podem passar os conteúdos e tirar as dúvidas dos estudantes.

Acesse o Zoom

3- Skype:

Um dos mais conhecidos aplicativos de chamada de vídeo e voz, o Skype é uma ótima alternativa para a educação a distância durante a quarentena. O usuário pode realizar chamadas com vídeo, áudio e chat de forma gratuita.

Acesse o Skype

4- App EAD - Google Class room

O Google Classroom é uma iniciativa da Google que faz parte do programa G Suite for Education, projeto que disponibiliza aplicativos gratuitos para a educação a distância.

O aplicativo funciona como uma sala de aula EAD e é um serviço que pode ser usado pelas instituições de ensino e educadores durante a quarentena, para passar os conteúdos para os alunos. Para isso, basta adicionar os estudantes ou compartilhar um código para que tenham acesso à turma.

A plataforma permite disponibilizar atividades e materiais em PDF, além de ser possível dar feedbacks para os estudantes. Os alunos poderão entregar os trabalhos no aplicativo, tirar dúvidas online ou organizar e consultar a sua agenda de aulas.

Acesse o Google Class Room

Bolsas de estudo para Tecnologias Educacionais

O período da quarentena tem chamado atenção para a importância da tecnologia em nosso cotidiano. Ela pode ser usada para diferentes finalidades, inclusive para trazer melhorias à educação.

Por isso, é fundamental aprofundar os conhecimentos sobre o uso da tecnologia para trazer melhorias ao ensino. Uma dica é realizar uma pós-graduação em Tecnologias Educacionais e a especialização em Novas Tecnologias e Inovação na Educação.