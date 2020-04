Doceiras doam bolos e lanches a profissionais de saúde de Mossoró

Vivemos um momento de incertezas e muitas angústias. Se quem está resguardado em casa sente o medo constante de contrair a Civid-19, o que falar sobre os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao vírus?

Pensando em aliviar um pouco essa tensão e tornar o dias desses profissionais um pouco mais leve, a empresária Marcella calixto reuniu um grupo de doceiras de Mossoró para produzir bolos, doces e outros lanches e doar nas unidade de saúde da cidade.

A ação começou na quarta-feira (8) com a entrega dos lanches no Hospital Regional Tarcísio Maia. O grupo também já realizou doações nas Upas do santo Antônio e Alto de São Manoel.

No total, já foram distribuídos 15 bolos, 100 pães de queijo, brigadeiros, mini ovos de páscoa, tortas e sanduíches.

Marcela conta que já trabalhou na área da saúde e entende como é desafiador trabalhar em hospitais, principalmente neste momento em esses profissionais estão em contato direto com a tão temida doença.

“A ideia da ação partiu da nossa empatia de entender que o momento atual merece muito respeito e admiração aos profissionais que estão colocando sua vida em risco para salvar vidas. Sabemos que existem inúmeros profissionais nesse momento que continuam a trabalhar, tendo exposição ao risco de ser infectado pelo Coronavírus”, disse.

A distribuição dos lanches é feita somente pela própria Marcella e mais uma amiga, segundo ela, para evitar aglomeração e mais pessoas nas ruas.

Nesta sexta-feira (17) o grupo irá produzir os alimentos novamente e fazer uma nova distribuição. Desta vez para os profissionais da Maternidade Almeida Castro e do Hemocentro.

AMPLIAÇÃO DA AÇÃO

E se gentileza gera gentileza, a atitude do grupo mobilizou outras pessoas e ajudarem também. Marcella contou que já recebeu diversas mensagens de pessoas que ficaram sabendo da ação e que também desejam fazer parte dessa corrente do bem.

A partir disto, ela decidiu expandir o trabalho para além das unidades de saúde. Agora Marcella está arrecadando alimentos não perecíveis e materiais de limpeza para para ajudar, também, a pessoas que estão em necessidade devido a pandemia.

A empresária explica que já está recebendo as doação e que vai fazer a entrega em a famílias carentes da cidade.

Os interessados em ajudar podem entrar em contato com ela por meio do WhatsApp (84) 99994-2448 ou no instagram @marcellacalixto_.

Para doar, de acordo com ela, nem é preciso sair de casa e quebrar a quarentena: “estamos fazendo as arrecadações na casa de cada um”, conclui.