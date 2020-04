Polícia prende ‘Bufão’, braço direito do traficante Nem da Abolição

No final da tarde desta segunda-feira (13) os policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) prenderam o mossoroense Lázaro Nascimento de Souza, de 26 anos, conhecido como ‘Bufão’.

De acordo com a polícia, ele é "gerente" de ‘Nem da Abolição’, considerado como um dos maiores traficantes aqui do Estado. ‘Nem’ foi preso em 5 de fevereiro deste ano, pela Polícia Rodoviária Federal, enquanto tentava fugir do estado.

Veja mais:

PRF prende Nem do Abolição, o mossoroense mais procurado do Estado





Já ‘Bufão’ foi preso quando chegava a um hotel, na praia de Ponta Negra, após a Deicor receber uma denúncia anônima.

Lázaro estava foragido há cerca de 02 anos, quando teve sua prisão decretada, juntamente com a de ‘Nem da Abolição’ e de Fernanda Belarmino da Silva (esposa do traficante e que também já está presa.

Veja mais:

Polícia prende uma das maiores traficantes do Estado





De acordo com a Polícia Civil, a informação era que, após a prisão de ‘Nem da Abolição’, Lázaro Bufão ficou gerenciando o tráfico de drogas para uma facção criminosa aqui no Estado.

No momento da abordagem, o foragido apresentou uma identidade falsa, sendo reconhecido pelos investigadores da Deicor.

Ainda segundo a PC, ‘Bufão’ não esboçou reação, levando os policiais até a sua residência, em Nova Parnamirim. No local foram encontradas anotações do tráfico, um revólver calibre 38, 16 munições do mesmo calibre, além de joias e dinheiro.

Lázaro foi autuado por uso de documento falso, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

A polícia civil pede para que a população continue enviando informações de forma anônima, através do disque denúncia 181, disque DEICOR (84) 3232-2862 ou ZAP DEICOR (84) 98135-6796.