Projeto seleciona artistas potiguares para se apresentar em lives

O projeto “Música Transforma 2020” do Som Sem Plugs vai selecionar 10 artistas. Os 5 mais bem votados receberão um prêmio de R$750 e se apresentarão nas lives e os demais vão receber um prêmio no valor de R$ 500. As inscrições começam nesta quinta-feira (15); veja o edital completo e saiba como participar.

Nesta terça-feira (14) O projeto Som Sem Plugs lançou um edital que visa selecionar artistas do Rio Grande do Norte para apresentações musicais através de lives que serão exibidas nas redes sociais do projeto.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo e-mail editalmusicatransforma@gmail.com, de amanhã (15) até o dia 26 de abril.

Veja o edital completo AQUI.

O projeto mudou o formato do edital neste ano por conta do novo coronavírus. A ideia segue sendo divulgar a música produzida no estado.

As lives serão realizadas de 15 a 29 de maio, conforme o cronograma a abaixo:

Só podem participar do edital músicos residentes no Rio Grande do Norte. Cada artista pode realizar apenas uma única inscrição para concorrer nas seguintes categorias:

Artista autoral;

Artista autoral – música instrumental;

Artista autoral com composição original sobre o tema “Música Transforma”

No material enviado pelo e-mail de inscrição deve conter: release completo com endereço e contatos, foto para divulgação em alta resolução, link para vídeo gravado com celular em posição vertical, no local proposto para a live interpretando música autoral e links para áudios ou vídeos .

Não poderão participar do edital artistas que mantenham uma relação de parentesco de primeiro grau com membros da curadoria interna, comissão julgadora ou que atuem profissionalmente no projeto ou tenham participado da atual temporada.