Casal do RN é encontrado morto na estrada de acesso à Paraíba

Por volta das 10h desta terça-feira (14) um casal que trafegava na estrada provisória que liga os municípios de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba, a João Dias, região Oeste do Rio Grande do Norte, foi assassinado a tiros.

A Polícia Militar foi acionada a comparecer ao local do crime, que fica na saída de Catolé do Rocha para João Dias, e constatou que um homem e uma mulher estam caídos no chão, vítimas de disparos de arma de fogo.

As vítimas foram identificadas por Clóvis Laércio da Silva, de 46 anos, e Kelma Mesquita Dantas. Ambos morreram ainda no local.

De acordo com informações da PM, Clovis trabalhava em um bar que fica entre a Igreja Matriz e o parque do povo, na da cidade de João Dias. O casal deixa três filhos.

A polícia ainda não sabe como o crime ocorreu e também não tem informações que possam levar aos criminosos.