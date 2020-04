Polícia prende o traficante interestadual de drogas Nandinho do RN

Nesta quarta-feira (15) a policiais civis do Rio Grande do Norte prendeu Erick Nunes Delgado, conhecido como Nandinho RN, de 23 anos.

O homem era foragido da Justiça de Roraima e investigado pela Polícia Civil do RN por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ele foi detido no bairro do Alecrim, em Natal, mediante o cumprimento de três mandados de prisão, sendo dois expedidos pela Justiça de Roraima e um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte.

No momento do cumprimento dos mandados de prisão, Erick Nunes apresentou uma CNH falsa com o nome de que Luiz Victor da Silva Costa. Diante desse fato, também foi preso em flagrante delito pelo crime de uso de documento falso.

Entre os mandados de prisão de Roraima, um deles é referente a uma condenação a uma pena de 18 anos pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

Outro mandado de prisão é uma preventiva, por ele ser investigado pela prática dos crimes de furto, tentativa de homicídio, sequestro e cárcere privado.

O mandado de prisão da Justiça do RN foi expedido pela comarca de Parnamirim, pelo fato de Erick Nunes ser investigado pela Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em setembro de 2019, a esposa dele e seu cunhado foram presos em flagrante com dois quilos de cocaína e armas de fogo.

Segundo as investigações da DENARC, Erick Nunes fugiu do Presídio de Roraima em 2018 e continuava mantendo ligação com organizações criminosas daquele Estado.

Após a sua fuga, veio para o Rio Grande do Norte e estava sendo investigado pela Polícia Civil por ser uma das lideranças de uma facção criminosa no Estado, realizando uma conexão com o tráfico de drogas na região Norte do país.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.