Sinal Fechado: Rosalba diz que já foi absolvida por 5 x 0 no STF; "É preciso ratificar que sequer foi aceitada a denúncia contra mim com votação por unanimidade (5 votos a 0), o que é bastante evidente, uma vez que no sétimo dia de um mandato que ocupei, suspendi o referido contrato do consórcio Inspar, que visava realizar inspeção veicular no estado", escreve a prefeita Rosalba Ciarlini em nota divulgada no início da noite desta quarta-feira, 15

Em Nota de Esclarecimento divulgada no início da noite (19:34) desta quarta-feira, 15, a prefeita Rosalba Ciarlini, de Mossoró, informa que não foi intimada da decisão do Tribunal Regional da 5ª Região, de Recife (PE) e que já foi absolvida por 5 x 0 no Supremo Tribunal Federal.

Segue-a.

Esclarecimento sobre notícia que cita indisponibilidade de bens de Rosalba Ciarlini em relação à Operação Sinal Fechado

A respeito de liminar em meu desfavor proferida no dia 27 de março, noticiada ontem, 14, e que não fui intimada, informo que o Supremo Tribunal Federal já analisou o referido caso e me absolveu. É preciso ratificar que sequer foi aceitada a denúncia contra mim com votação por unanimidade (5 votos a 0), o que é bastante evidente, uma vez que no sétimo dia de um mandato que ocupei, suspendi o referido contrato do consórcio Inspar, que visava realizar inspeção veicular no estado. Isto mostra que não compactuei, não participei de nenhuma ação improba ou conluio e que, quando analisado o mérito, a justiça será feita mais uma vez.

A suspensão do contrato suspeito num primeiríssimo momento prova que o meu governo foi absolutamente contrário à referida inspeção veicular e agiu com presteza evitando cobranças indevidas aos cidadãos.