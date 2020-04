Lista de eventos e celebrações canceladas devido a Covid-19

Veja abaixo alguns eventos importantes no Brasil e no mundo que foram protelados ou deixarão de ocorrer este ano devido a problemas de saúde pública decorrentes do coronavírus:

A partir do momento em que o surto de Covid-19 ganhou status de pandemia, os organizadores dos grandes eventos e celebrações públicas de todo o planeta foram forçados a reavaliar o calendário programado.

Como o distanciamento social se tornou uma medida necessária, principalmente onde a proliferação do coronavírus está avançada, a maioria dos festivais de música, turnês de bandas, shows, eventos esportivos, convenções e encontros de negócios foram remarcados ou adiados, conforme a mídia vem noticiando, causando um grande impacto em diversos setores da economia.

Nacionais:

Lollapalloza Brasil

Um dos festivais de música mais impactantes do país, agendado inicialmente para 3, 4 e 5 de abril, ganhou nova data e deverá ocorrer nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2020. O evento acontecerá no mesmo endereço, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As edições do Lollapalloza da Argentina e do Chile também foram adiadas.

São Paulo Fashion Week

O evento de referência da moda no país, que está comemorando 25 anos de história, tinha data prevista para acontecer de 24 a 28 de abril, mas foi adiado e deverá ocorrer entre 16 e 20 de outubro.

Campeonatos Nacionais de Futebol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu os campeonatos nacionais organizados pela entidade, incluindo a Copa do Brasil, os campeonatos brasileiros femininos das séries A1 e A2 e as competições sub-17 e sub-20. A Copa do Nordeste e os Campeonatos Estaduais como Paulista, Mineiro, Carioca, Gaucho, Pernambucano, Paranaense, Rondoniense e Amazonense também foram paralizados.

Loterias

Algumas modalidades de loterias foram suspensas ou adiadas devido ao coronavírus. No Brasil, as mudanças se referem à Loteria Federal, suspensa por três meses, a partir da extração de 21 de março de 2020. Um novo calendário deverá ser anunciado em julho.

A Loteca também foi suspensa por prazo indefinido, pois os concursos dependem dos resultados de jogos dos campeonatos nacionais, estaduais ou internacionais, sendo que estes estão paralizados. A maioria das modalidades está em funcionamento mas, na dúvida, é possível verificar a lista de loterias canceladas.





WTM Latin America

A maior feira de negócios de turismo do Brasil, que ocorreria nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril, alterou a data para 20 a 22 de outubro de 2020. O evento permanecerá no Expo Center Norte, em São Paulo.

APAS Show 2020

A feira APAS Show, que reúne empresários e executivos do setor supermercadista nacional e internacional, deveria ocorrer entre 18 e 21 de maio de 2020, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento foi adiado e ainda não há previsão de nova data para sua realização.

Internacionais:

Olimpíadas

O Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou o adiamento por um ano das Olimpíadas do Japão. A decisão, sem precedentes na história, visa a segurança dos atletas e demais envolvidos no grandioso evento. Embora os organizadores tenham que redefinir quase tudo, esse tempo garante ao menos que os investimentos em infraestrutura feitos pelo país não serão perdidos.

Campeonatos de Futebol

A Uefa Champions League, a Libertadores da América e a Liga Europa foram suspensas. Já a Eurocopa e a Copa América, marcadas para acontecer entre junho e julho deste ano, foram adiadas para meados de 2021. As Eliminatórias Sul-Americanas e Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022 sequer têm previsão para iniciarem.

Os campeonatos de futebol também estão suspensos nos seguintes países: Itália, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça, Áustria, Eslováquia, China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, México, Venezuela, Equador, Peru e Uruguai. Alguns países optaram por manter seus jogos, mas com portões fechados.

Basquetebol

A liga americana de basquete profissional NBA (National Basketball Association) suspendeu a temporada 2019/2020 por conta do coronavírus. A decisão foi tomada em meados de março, após o pivô francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, testar positivo para Covid-19.

Tênis

O tradicional torneio de tênis de Wimbledon, na Inglaterra, anunciou o cancelamento da edição de 2020. Desde 1945, ocasião da Segunda Guerra Mundial, o evento não era interrompido.

Roland Garros, na França, também foi remarcado para o período de 20 de setembro até 04 de outubro de 2020, por conta dos problemas enfrentados pelo país com o novo coronavírus.

Festivais

O famoso festival de música de Glastonbury, no Reino Unido, programado para junho de 2020, foi totalmente cancelado. A edição marcaria o aniversário de 50 anos do evento, um dos mais importantes do calendário de shows internacionais.

O festival Coachella, realizado na Califórnia, Estados Unidos, também foi remarcado. O fenômeno anual que reúne música e arte aconteceria em abril e foi adiado para outubro deste ano.

O Festival de Cannes, realizado anualmente em maio, na França, não deve acontecer pelo menos até o final de junho ou início de julho. Os organizadores estudam uma maneira de realizar a 73ª edição do evento de cinema em um outro formato.