Josué Moreira é recebido com gritos de golpista no IF em Natal

Se o professor Josué Moreira achava que a sua nomeação autoritária para o cargo de Reitor Pro Tempore do Instituto Federal do Rio Grande do Norte poderia passar despercebida, se enganou.

Além de ter virado um dos assuntos mais comentados desta segunda-feira (20), nesta terça-feira (21) Moreira foi recebido por um protesto acalorado no IF de Natal.

Com gritos de “golpista” e “vai embora, golpista” os professores e servidores mostraram que não vão aceitar de bom grado a intervenção que o MEC está tentando impor à instituição.

Os servidores também pregaram cartazes na entrada da unidade, com palavras de “fora golpista” e “fora interventor”, além de bloquearem a rua com carros para impedir o acesso de Josué.





INTERVENÇÃO

A nomeação de Josué Moreira, que é professor do IFRN, foi publicada na edição desta segunda-feira (20) do Diário Oficial da União, pelo ministro da educação Abraham Weintraub.

O mossoroense já concorreu à prefeitura de Mossoró por duas vezes e é recém-filiado ao PSL. Apesar de ele ter negado, sua nomeação teve a indicação do deputado federal General Girão, também do PSL, principal nome de apoio ao governo Bolsonaro no Estado.

Josué sequer participou das eleições para reitor, que aconteceram em dezembro de 2019, e foi vencida pelo professor José Arnóbio de Araújo, com 48,25% dos votos.

