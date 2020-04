5 dicas para comprar de maneira segura na internet

Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é possível fazer coisas incríveis que nos melhoram a qualidade de vida a toda a hora. Uma dessas coisas é, sem dúvida, fazer compras pela internet. No entanto, questões como, como comprar pela internet com segurança, pode surgir. É normal que isso possa gerar receio nas mentes de quem pretende usufruir desse serviço, pois colocar nossas informações de pagamento na internet e esperar receber o produto depois de pagar, pode parecer demasiado bom para ser verdade. Por essa razão, escrevemos este artigo com 5 dicas que podem apaziguar sua mente.





1 – Rastreie o correio





Recomendamos que anote sempre o código de rastreio de todas suas encomendas. Caso não seja fornecido pelo vendedor, o mesmo deve ser requisitado de imediato. Com esse código, você pode usar um dos vários serviços de rastreamento de correios online. Esses serviços, como o pkge.net, permitem que saiba, a qualquer momento, onde se encontra a sua encomenda. Dessa forma, pode respirar fundo, sabendo sempre de fonte segura em que fase do processo de entrega está o seu correio. Com estes dados, pode também fazer uma estimativa de quanto tempo levará a encomenda a chegar na sua casa, poupando muito em estresse.





2 – Não dê mais informações do que necessário

Normalmente, você tem de fornecer algumas informações, como método de pagamento, endereço de entrega, celular e endereço de e-mail, mas tenha atenção caso peçam mais que isso. Nunca forneça informações de conta bancária, da previdência social ou de quaisquer outros documentos que não pareçam essenciais. Algumas empresas fazem perguntas sobre seus interesses, mas elas sempre devem ser opcionais e você deve ter cuidado ao fornecer as informações.





3 – Veja resenhas sobre o vendedor e dê preferência a lojas físicas

Se você já conhece a loja, fazer compras na loja online é muito seguro. Você sempre pode entrar na loja física para obter ajuda, se houver algum problema. Se conhecer outras pessoas que tiveram experiências consistentemente positivas com a loja online, pode ter certeza da qualidade do site. Se você não conhece a loja, ainda pode ser uma boa aposta; você só precisa de tomar mais algumas precauções. Realize a sua própria verificação de antecedentes consultando sites dedicados a opiniões sobre lojas eletrônicas. Se a loja não estiver mencionada ou não tiver críticas favoráveis, escolha outra.





4 – Leia a política de privacidade e os termos e condições

O comerciante revende, aluga ou compartilha suas informações? Verifique a política de privacidade do site para entender como suas informações podem ficar expostas. Muitas lojas afirmam claramente que não compartilham, vendem ou alugam informações do consumidor - outras dizem que possuem suas informações e podem usá-las (ou abusar) da maneira que escolherem. Use as empresas que respeitam sua privacidade.

5 – Use aplicativos de confiança





Os aplicativos tornam tudo mais conveniente, mas também podem tentar roubar suas informações privadas. Baixe apenas de aplicativos de compras de fontes confiáveis, como a Apple Store ou o Google Play Store. Preste atenção às permissões solicitadas pelo aplicativo. Se você vir algo que não faz sentido, como acesso a seus contatos, não dê permissão. Aconselhamos que verifique os comentários e as resenhas de um aplicativo antes de fazer o download, pois é outra maneira de identificar atividades suspeitas.

Então,

esperamos que essas dicas ajudem a manter a calma. Se você as seguir com cuidado, pode ficar descansado que não vai enfrentar nenhum problema.