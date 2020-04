PRF prende dois e apreende 40 mil maços de cigarros contrabandeados na BR 304

Nesta quarta-feira (22) a PRF realizou a maior apreensão do ano no Rio Grande do Norte. Desta vez, os policiais conseguiram apreender uma carga com 40 mil maços de cigarros contrabandeados.

É a segunda apreensão de cigarros em 24h e a terceira em 8 dias. Na terça-feira (21) a PRF apreendeu 1.040 maços na BR-101. Já no dia 14 de abril também foram apreendidos 6 mil maços.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de combate ao crime, no km 186 da BR 304, no município de Lajes.

De acordo com a PRF, uma equipe realizava patrulhamento entre as cidades de Lajes e Fernando Pedroza, quando visualizou um veículo Doblô, com característica de realizar transporte de passageiros, com todos os vidros fechados.

No momento da abordagem, os dois ocupantes desceram e tentaram fugir para o matagal, mas foram contidos pelos policiais.

Dentro do veículo foram encontradas várias caixas de cigarros da marca GIFT, de origem Paraguaia e sem qualquer comprovação fiscal, caracterizando assim o crime de contrabando.

De acordo com os ocupantes, a carga havia sido pega em João Pessoa, na Paraíba, e tinha como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará.

O veículo, os cigarros e os dois homens foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Natal.