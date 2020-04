752 praças da Polícia Militar do RN são promovidos à graduações superiores

752 policiais militares do Rio Grande do Norte foram promovidos às graduações superiores nesta quarta-feira (22). As promoções foram publicadas no Boletim Geral da PM.

Os atos de promoções obedecem ao disposto na Lei Complementar n° 515/2014 e suas alterações pela Lei Complementar n° 657/2019, de modo a garantir a ascensão funcional das Praças da Estado, que preenchem os requisitos para as respectivas promoções.

Ao todo foram promovidos 10 Primeiros-Sargentos à graduação de Subtenente PM, 124 Segundos-Sargentos à 1º Sargento PM, 24 Terceiros-Sargentos à 2º Sargento PM, 581 Cabos à 3º Sargento PM, e 13 Soldados à Cabo PM.

De acordo com as portarias, todas as promoções terão seus efeitos retroativos a 21 de abril de 2020, data prevista na Lei de Promoção de Praças.

O andamento das promoções das Praças da Polícia Militar do RN vem sendo realizado regularmente após a aprovação da Lei Complementar n° 657/2019, que reestruturou a carreira dos militares estaduais, diminuindo o interstício máximo de espera para as promoções às graduações seguintes.

Para isso, o Comando Geral da Polícia Militar vem promovendo os cursos específicos às promoções para que todos os policiais militares possam ter os requisitos necessários para estarem aptos para a ascensão de sua carreira funcional.

518 CABOS CONCLUEM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS

Um dos requisitos para as promoções às graduações superiores é a realização do curso específico para o exercício da nova função.

Para isso, o Comando Geral da Polícia Militar vem promovendo os respectivos cursos indispensável às promoções para que todos os policiais militares possam ter os requisitos necessários para estarem aptos e galgarem a ascensão de sua carreira funcional.

À vista disto, a Polícia Militar do RN concluiu no último dia 17 de abril mais uma turma do Curso de Formação de Sargentos (CFS), formando 518 Cabos os quais tornaram-se aptos a serem promovidos à graduação de 3° Sargento PM.

Além disso, também no dia 17 de abril (sexta-feira) foi publicada a Ata de Conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS), capacitando 94 Segundos-Sargentos que tornam-se aptos às promoções seguintes na carreira militar.