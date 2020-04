Nesta quinta-feira (23), a deputada Isolda Dantas participa de reunião virtual com todas as Frentes e Comissões Parlamentares de Assistência Social do Brasil.

O encontro é uma iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social da Assembleia Legislativa da Paraíba (AL/PB) e tem como tema ‘Assistência Social no Enfrentamento ao Covid-19: cenário e desafios na proteção à população’.

O debate contará com a participação do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social (FONSEAS), Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), a Frente Nacional em Defesa do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e Assistência Social no Consórcio Nordeste.

Isolda é integrante e fundadora da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS da AL/RN, criada em maio de 2019 em parceria com os mandatos dos deputados Francisco do PT e Eudiane Macedo.

A Frente surgiu no sentido de somar forças na defesa da Assistência Social após os anúncios de cortes orçamentários na área por parte do Governo Federal.

“A população mais vulnerável é a que mais sofre neste momento de pandemia. É preciso um Estado forte com políticas públicas capazes de assegurar as vidas. A assistência social precisa ser fortalecida. Por isto a importância de somar esforços por todo o país. Toda a nossa atenção e dedicação nesta pauta”, diz a deputada.