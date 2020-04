MEC divulga resultados das solicitações de isenção do Enem 2020

Nesta sexta-feira, 24 de abril, será divulgado o nome dos estudantes que solicitaram isenção da taxa de inscrição do Enem 2020, e receberam o benefício. A informação ficará disponível na Página do Participante. Também serão disponibilizados os resultados dos casos de quem fez a justificativa de ausência do Enem 2019 e buscam garantir a isenção na edição deste ano.

Caso o estudante tenha seu pedido negado possível recorrer da decisão. De acordo com o cronograma do edital, o recurso deve ser apresentado entre os dias 27 de abril e 1º de maio. O resultado com nova decisão será divulgado no dia 7 de maio.

Os estudantes que irão prestar o vestibular do Enem, seja na versão impressa ou na digital devem estar atentos a todas as datas. Alunos isentos ou não, devem realizar a inscrição da prova, que acontece entre os dias 11 e 22 de maio.

Perdi o prazo para solicitar a isenção no Enem 2020. E agora?

Por conta da pandemia do coronavírus, muitos estudantes não conseguiram solicitar a isenção. Isso porque grande parte desses alunos não têm acesso a internet. E como as bibliotecas públicas e as escolas, que fornecem computadores, estão fechadas, não foi possível solicitar a gratuidade.

Mas não é preciso se preocupar. O Ministério da Educação vai garantir que os estudantes que se enquadram nos critérios de gratuidade e não conseguiram pedir isenção receberam o benefício de forma automática, no momento da inscrição da prova.

A isenção da taxa de inscrição é dada aos estudantes que:

• Cursam a última série do ensino médio em 2020, em escola da rede pública;

• Estudaram todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

• Estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, por ser membro de família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que requer renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Novas datas do Enem Digital 2020

As datas da prova do Enem Digital foram alteradas para os dias 22 e 29 de novembro. O Enem impresso permanece previsto para ser aplicado em 1º e 8 de novembro.