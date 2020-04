Você já ouviu falar sobre trading esportivo? Conheça mais sobre essa nova profissão

Com o passar do tempo, novas profissões acabam surgindo. Isso é natural, pois os recursos mudam ao longo dos anos e, com a tecnologia, atividades que não existiam antes passam a ser possível. Um desses exemplos é de trader esportivo, uma função que vem ganhando força também por conta do crescimento das apostas esportivas.

O que faz um trader esportivo?

Um trader esportivo é um tipo de apostador que atua na Bolsa Esportiva, sendo a mais conhecida delas a Betfair. O trading esportivo é uma atividade que se assemelha bastante à Bolsa de Valores, permitindo ao apostador negociar as suas apostas por meio de compras e vendas.

Sendo assim, a grande diferença para os sites de apostas tradicionais é que os investimentos não dependem do resultado das partidas, mas sim das operações realizadas ao longo de um jogo. É possível, por exemplo, lucrar apostando em um time que não venceu a partida.







Quanto pode ganhar um trader esportivo?

Uma dúvida muito comum sempre que surge uma nova profissão é quanto pode ganhar quem atua na área. No caso do trader esportivo, essa resposta é absolutamente indefinida, pois estamos falando de renda variável. Ou seja, você pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder bastante.

Vale lembrar que essa lógica se aplica a muitas profissões. O Neymar, por exemplo, certamente ganha muito mais dinheiro do que um jogador que atua na Série B do Brasileirão. Assim como uma atriz da Globo recebe uma quantia muito acima do que pode ganhar um artista iniciante.

Como iniciar no mercado de trading esportivo?

Para começar no trading esportivo é muito fácil. O primeiro passo é conhecer mais sobre a atividade e como tudo funciona. Na sequência, você precisa encontrar uma Bolsa Esportiva que ofereça a oportunidade de atuar como trader esportivo. A Betfair é a melhor delas, pois concentra o maior volume de investimentos do mercado.

Por fim, basta realizar um depósito que permita que você tenha saldo na sua conta. A partir desse momento é só começar a explorar os jogos e investir nas suas modalidades esportivas favoritas.





Quais são os conhecimentos necessário para operar nesse mercado?

Como em qualquer atividade, o trader esportivo também exige alguns conhecimentos técnicos para começar a operar. Um deles é a concentração: você precisa realmente ter foco ao assistir aos jogos. É completamente diferente de ver partidas por lazer, pois o seu dinheiro estará em jogo.

Além disso, é importante entender a dinâmica de uma Bolsa Esportiva. Isso inclui apostas a favor e apostas contra, conceitos de stake ou responsabilidade e a liquidez. Todo esse conhecimento está disponível gratuitamente na internet e permite que rapidamente você domine os termos e comece a apostar na Betfair.