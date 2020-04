Comerciante é executado a tiros no conjunto Cidade Oeste em Mossoró-RN

Alex teria sido executado a tiros dentro de seu comércio no Conjunto Cidade Oeste, em Mossoró-RN. A Policia já está no local

Mais um assassinato em Mossoró-RN neste sábado, dia 25 de abril. 59 ocorrências só este ano de 2020. No horário da amanhã, um agricultor foi executado e em seguida teve o corpo carbonizado na região Oeste da cidade de Mossoró.

No início da noite deste sábado, a Policia Militar foi acionada para ocorrência de tiros no Conjunto Cidade Oeste, fica na região sul da cidade. No local, os policiais foram informados que o comerciante conhecido por Alex havia sido assassinado.

Pouco mais tarde, foi identificado como Alex Sandro Azevedo de Morais, de 50 anos, natural da cidade de Afonso Bezerra/RN. O Câmera divulgou que o assassino teria perguntado se a vítima tinha álcool em gel e aberto fogo. Foram mais de 10 tiros de pistola 380.

O corpo da vítima se encontra dentro do seu comercio, enquanto curiosos se aglomeram em frente, alguns buscando informações e outros só por curiosidade. Como se deu os fatos, apenas quando for concluído a perícia o local é que a policia vai divulgar.

A Policia Civil e o Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) estão sendo acionados para iniciar as investigações e remover o corpo para exames mais apurados na sede do órgão. Tanto o caso ocorrido pela manhã como este agora no início da noite, não tem suspeitos.



A vítima é proprietária de um mercadinho no Conjunto Cidade Oeste, que fica à margem direita da RN 117, rodovia de acesso de Mossoró a cidade de Governador Dix Sept Rosado. O local foi isolado pelos policiais.