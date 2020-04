Governo convoca 200 profissionais de saúde para atuar no combate a Covid-19

O Governo do Rio Grande do Norte convocou mais 200 profissionais de saúde aprovados no processo seletivo simplificado para reforçar o quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) durante o período de combate à pandemia do novo coronavírus.

A lista com os nomes dos aprovados pode ser conferida na edição do sábado (25) do Diário Oficial do Estado (DOE), por ordem de cargo e classificação.

Os convocados deverão se apresentar à Coordenadoria de Recursos Humanos da Sesap até a quarta-feira (29), em horários agendados, munidos de toda documentação digitalizada em PDF exigida no Edital nº 001/2020-SESAP/RN.

É preciso levar também os documentos originais para conferência. Quem não se apresentar, a vaga será destinada para candidatos de cargos análogos do quadro de reserva.

Antes do comparecimento à Sesap, é necessário que o convocado acesse o Sistema Eletrônico de Informações http://portalsei.rn.gov.br para criar seu usuário externo e senha, na opção ''Clique aqui se você ainda não está cadastrado".

Após a criação do usuário externo, o candidato deve enviar e-mail o endereço sei.sesap@gmail.com informando nome e CPF, com o título "LIBERAÇÃO CONCURSO SESAP", para que seu usuário seja liberado.

Em seguida, os candidatos precisam realizar o agendamento para poder comparecer na Sesap, através do site da Central do Cidadão. http://centraldocidadao.rn.gov.br.

Os candidatos convocados também estão dispensados temporariamente da inspeção médica oficial, conforme Portaria n°508, publicada no DOE de 24 de março de 2020 pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), que estabelece a apresentação de convocados à Junta Médica do Estado.

Ao final do estado de calamidade, entretanto, os profissionais devem se apresentar, em até 60 dias, para providenciar a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional.

De acordo com a Coordenadoria de Recursos Humanos da Sesap, inscreveram-se no processo 3.540 profissionais, dentre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, técnicos de enfermagem e de radiologia, higienista hospitalar e maqueiros.

Foram selecionados cerca de 2.500 profissionais para cobrir, inicialmente, 888 vagas do Edital, gerando um quadro de reservas para as necessidades do plano de contingência de enfrentamento à pandemia

Os profissionais convocados serão contratados pelo período de seis meses e atuarão em três regiões de saúde do Estado, ampliando a assistência hospitalar e o processo de abertura de leitos de UCI e UTI planejados para atender pacientes com a Covid-19.