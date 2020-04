Situação volumétrica dos principais reservatórios do Oeste do RN

O açude do Mendubim, com capacidade para 80 milhões de metros cúbicos de água no território do município de Assu, começou a sangrar no início da manhã de sábado, 25.

Joga água direto no Rio Piranhas.

A Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, que fica próximo, continua recebendo grande volume de água e já se aproxima de 50% de sua capacidade.

Este reservatório geralmente atinge sua cota de sangria quando o sistema mãe d'água (Coremas), que armazena 1,3 bilhão de metros cúbicos de água, começa a sangrar.

O Açude do Pataxó, com capacidade para armazenar até 24 milhões de metros cúbicos de água, já está sangrando. Neste caso é motivo de preocupação da população da cidade.

É que este reservatório, na hipótese de chuva forte na região Central, sangra com lâmina de quase um metro e termina por entrar água em quase 75% das casas de Ipanguaçu.

E isto só ocorre porque o Canal do Pataxó, por onde deveria escorrer a água da sangria, está obstruído.

Outro açude importante para o abastecimento humano é o Dourados, que armazena 10 milhões de metros cúbicos de água no território de Currais Novos. Está transbordando.

Na mesma região, o Açude Marechal Dutra (Gargalheiras), que armazena até 40 milhões de metros cúbicos de água no território de Acari, já se aproxima de 40% de sua capacidade.

Em Caicó, a grande expectativa é com a reposição total do Açude do Itans, que armazena até 84 milhões de metros cúbicos de água. Neste caso, ainda não está com 15% de sua capacidade.

O açude de Umari, que pode armazenar até 300 milhões de metros cúbicos de água no território de Upanema, já se aproxima de 80% de sua capacidade total. Faltam cerca de 2 metros para começar a sangrar.

Os açudes da região de Campo Grande, com destaque para o Morcego, estão todos sangrando, inclusive da região de Janduis. Esta água vai toda para a barragem de Umari, em Upanema.

A Barragem de Santa Cruz, que armazena até 600 milhões de metros cúbicos de água em Apodi, apesar de toda a recarga que tem recebido dos açudes da região, ainda não chegou a 40% de sua capacidade.

Outros açudes menores nas cidades de Riacho da Cruz, Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande e Encanto, estão todos enviando água na direção da barragem de Santa Cruz.

O Açude de Apanha Peixe, que armazena 10 milhões de metros cúbicos de água, está sangrando com força, fazendo com que o nível do rio Apodi-Mossoró aumente o volume.

Vários açudes na região de Olho D'água do Borges e Caraúbas já estão transbordando na direção do Açude de Apanha Peixe, que fica entre as cidades de Caraúbas, Felipe Guerra e Apodi.

Nesta mesma região, reservatórios importantes para o abastecimento humano nas cidades de Patu e Lucrécia ainda não chegaram a 50% de suas capacidades, mas os pequenos reservatórios acima deles já estão sangrando.

Em Pau dos Ferros, o Açude Público Pedro Diógenes Fernandes, que armazena até 54 milhões de metros cúbicos de água, com as chuvas das últimas semanas, já se aproxima de 30% de sua capacidade total.

Nesta mesma região, dois açudes importante para o abastecimento humano ainda precisam pegar muita água para atingir a cota de sangria: Bonito, em São Miguel, e do Junco, em Marcelino Vieira.