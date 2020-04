Deputada destina R$ 150 mil em emendas para fortalecer a economia solidária no RN

Com o objetivo de estimular a economia solidária e fortalecer os pequenos comerciantes do estado, a deputada Isolda Dantas destinou 150 mil reais em emendas para o setor. O valor será utilizado na produção de kits hospitalares para combate à Covid-19.

Para que a produção tenha saída, a deputada também solicitou que a compra de enxovais hospitalares pelo SETHAS seja realizada diretamentes a estes empreendimentos solidários.

Segundo Isolda, é inegável que a população mais vulnerável é a mais afetada pela pandemia e que na economia, os pequenos comerciantes locais e produtores rurais estão sendo os mais impactados.

A economia solidária é um setor composto por homens e mulheres que produzem de forma coletiva e autogestionada e que faz outra economia acontecer no RN.

A deputada ainda solicitou à Agência de Fomento do RN (AGN) a criação de uma linha de crédito especial para cooperativas da economia solidária com juros zero e carência mínima de 90 dias.

Em suas redes, Isolda defende que o momento não se trata de uma briga entre economia e vidas: “Uma coisa não descarta a outra. Neste momento, é essencial manter a economia girando, portanto, apoiar e fortalecer a economia solidária é também fundamental”.