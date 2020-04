Souza pede leitos Covid para as regiões de Guamaré e Alexandria

O deputado Souza (PSB) apresentou requerimento ao Governo do Estado e ao secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, solicitando a estruturação e implantação de leitos clínicos para a Covid-19, para atendimentos a pacientes acometidos pelo vírus nos municípios da 3ª região de saúde e 6ª regional de saúde.

O parlamentar ressaltou que os municípios se encontram distantes da capital e que contam com um número populacional bastante elevado que são atendidos pelo SUS e que se faz necessário neste momento, assegurar leitos de retaguarda para os hospitais de cada região.

Para isso é preciso uma avaliação da Secretaria Estadual de Saúde nas estruturas existentes na 3ª regional de saúde, por exemplo Guamaré e Macau.

Da mesma forma na 6ª regional que envolve os municípios de Alexandria, Almino Afonso, Frutuoso Gomes e Antônio Martins.

“Devido ao avanço do vírus no Estado, é de fundamental importância essa parceria do Governo com os municípios de cada região para a estruturação e implantação de leitos clínicos para a Covid-19, visando o fortalecimento dos serviços assistenciais como retaguarda dos hospitais regionais”, justificou.

Souza enfatizou ainda que sua solicitação evitará a lotação dos hospitais regionais e o encaminhamento dos pacientes acometidos pelo novo coronavírus para Natal, como também para outros municípios de melhor estruturação em virtude da demanda já existente.