Vereador deixa câmara de Mossoró e assume cargo na Prefeitura de Natal

O vereador mossoroense João Gentil (Rede) é o novo secretário Secretario Municipal de Esportes da Prefeitura de Natal. A portaria 979/2020 com seu novo cargo está publicada no Diário Oficial da Prefeitura do Natal, nesta terça-feira (28).

Gentil passa a se licenciar do mandato na Câmara Municipal de Mossoró, para qual foi eleito em outubro de 2016, depois de ocupar cargo de secretário de Meio Ambiente na gestão Francisco José Júnior.

João foi eleito com 1.991 votos para esse primeiro mandato e começou atuando na faixa da oposição. Depois passou a se autodenominar “independente”.

No fim de abril de 2019, ele ingressou no Patriota 51, onde ficou por cerca de quatro meses, até desembarcar no Rede em agosto do mesmo ano.





ARTICULAÇÃO E SUPLÊNCIA





Há tempos João Gentil é alinhado com o presidente da Assembleia Legislativa do RN, Ezequiel Ferreira (PSDB). Por suas mãos, ele esteve com Patriota e chegou ao Rede.

Havia articulação para ocupar um cargo no estado, em troca de apoio da Rede ao projeto da deputada estadual Isolda Dantas (PT) à municipalidade mossoroense. Mas não avançou, havendo abertura com o prefeito Álvaro Dias (PSDB), também com costura de Raniere Barbosa (Avante), vereador e ex-presidente da Câmara Municipal do Natal.

O primeiro suplente de João Gentil na Câmara Municipal é Naldo Feitosa (PSC) e obteve 1.199 votos. O segundo suplente é Aldo Arrais, que continua no PV e empalmou 640 votos em 2016.