Foro: Mossoró começa a entrar em colapso; casos disparam no Estado

O programa Foro de Moscow desta quinta-feira (30) aponta a situação de colapso na estrutura de saúde de Mossoró. O hospital de campanha ainda não começou a funcionar e a as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) não conseguem atender à alta demanda, sobretudo de pacientes com sintomas de coronavírus.

