14º óbito provocado pelo coronavírus é registrado em Mossoró

A cidade de Mossoró já contabiliza 14 óbitos provocados pelo novo coronavírus. Na manhã desta quinta-feira (30) foi confirmada a morte de José Augusto de Souza, de 62 anos, por volta das 21 horas desta quarta-feira.

O comerciário aposentado estava internado na UTI do Hospital Regional Tarcísio Maia desde o dia 17 de abril passado. Havia dado entrada inicialmente na UPA do BH no dia 15.

José Augusto foi funcionário da Livraria Independência, em Mossoró, por muito anos e era muito conhecido na cidade. Deixa mulher e três filhos.

A livraria chegou a divulgar uma nota de pesar na manhã desta quinta.

Mossoró já tem 176 casos de pessoas infectadas confirmadas pela doença e também é a cidade com o maior número de óbitos do estado, seguida por Natal, com 12 óbitos.

Mossoró tem cerca de 300 mil habitantes e Natal se aproxima de 1 milhão de habitantes.

Segundo o boletim divulgado pela Sesap, o estado tem 4,792 casos suspeitos de coronavírus, 3869 descartados, 1177 confirmados e 56 óbitos.