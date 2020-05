Polícia elucida homicídio e prende o criminoso na cidade de Caraúbas

Investigações e prisão foram realizadas pelo delegado Verilto Carlos, da Delegacia de Caraúbas, com apoio da Policia Militar de Caraúbas e de Patu

Policiais civis da Delegacia Municipal de Caraúbas, em operação conjunta ao Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar, deram cumprimento, nesta sexta-feira (1), a mandados de prisão preventiva em desfavor de três homens. Foram presos, no município de Caraúbas: Pablo Daniel Alves de Morais, 19 anos, Eraldo Davi de Oliveira, 46 anos e Edson David de Oliveira Silva 23 anos.

Pablo Daniel foi preso pela suspeita da prática do crime de homicídio qualificado. A Policia aponta que ele matou a tiros Jailson da Silva Cruz, de 35 anos, quando este dormia numa rede em frente de casa. Este crime aconteceu no dia 10 de março, no bairro Sebastião Maltez.

Já Eraldo Davi e Edson David foram presos pela suspeita da prática do crime de tráfico de drogas. Todos eles foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. As investigações na cidade de Caraúbas estão sendo conduzidas pelo delegado Verilton Carlos.



Mais prisões

Policiais civis da Delegacia Municipal de Caraúbas, também em operação conjunta ao Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar, deram cumprimento, neste sábado (2), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Gladson Kaio Gomes, 23 anos.

A prisão aconteceu no município de Patu. Gladson é acusado de assalto à mão armada. Ele foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.