Homem é assassinado enquanto dormia em uma rede em Caraúbas

A Polícia Militar registrou um assassinato no início da manhã desta terça-feira (10), entre as ruas Bejamin Constant e Lino Cruz, no bairro Sebastião Maltês, em Caraúbas/RN.

O crime aconteceu por volta das 8h. Segundo informações da Polícia Militar, Jailson da Silva Cruz, de 34 anos, estava deitado em uma rede, ao lado da sua residência, quando foi surpreendido pelos criminosos.

Testemunhas contaram a PM que o crime foi cometido por uma dupla que se aproximou em uma motocicleta, trajando calça, moletom e capacete, e efetuaram vários disparos contra a vítima. Jailson ainda teria tentado correr, mas caiu alguns metros a frente.

Ainda de acordo com a PM, as informações são que Jailson nunca havia sido preso e que o único problema que ela já tinha tido se tratava de uma situação causada por embriaguez.

A Polícia Civil foi acionada ao local para iniciar os procedimento para a investigação do crime. A PM faz o isolamento da área até a chegada do ITEP de Mossoró para remoção do corpo para exames.