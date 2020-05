Ator Flávio Migliaccio, de 85 anos, é encontrado morto em sítio no RJ

O ator global Flávio Migliaccio, de 85 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (4), em seu sítio, em Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro.

Sylvio Guerra, advogado do ator confirmou a morte, por telefone, à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

"Liguei para o Marcelo Migliaccio, filho de Flávio, que disse que recebeu uma ligação do caseiro dizendo que o Flávio tinha falecido. Ele está na estrada, à caminho do sítio, e ainda não sabe a causa da morte do pai", informou Sylvio, por volta das 11h.

Na tarde de domingo (3), o ator foi visto passeando pela Urca. Amigos dizem que ele decidiu pegar um táxi e ir para o sítio da família, que fica num local conhecido como Serra do Sambê. Nesta manhã, policiais do 35º BPM (Rio Bonito) foram acionados ao local.

Seu último trabalho na TV foi em 2019, em 'Órfãos da Terra', da Globo, onde ele fazia o Mamede Aud.

Flávio é muito conhecido pelo seu papel de Xerife na série de TV brasileira 'Shazan, Xerife e Cia', e pelo papel de Tio Maneco, na série exibida pela TVE.

Na Rede Globo pôde ser visto com grande destaque nas novelas 'Rainha da Sucata', 'Perigosas Peruas', 'A Próxima Vítima', 'Senhora do Destino' e 'Passione', entre muitas outras.