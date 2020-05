Morre aos 62 anos Ciro Pessoa, um dos fundadores dos Titãs

Morreu na madrugada desta terça-feira (5) o músico Ciro Pessoas, de 62 anos, um dos fundadores da banda brasileira de rock Titãs.

A causa da morte de Ciro não foi divulgada oficialmente, mas a ex-esposa dele, Isabela Johansen, afirmou em uma postagem em uma rede social que o músico lutava contra e um câncer e também teria contraído coronavírus, chegando até a ser internado.

“É com tristeza e amor eterno que venho aqui dizer que meu ex-marido, Ciro Pessoa, pai da minha filha e enteado amados, faleceu. Ele estava lutando contra o câncer e nas idas e vindas ao hospital acabou contraindo Covid-19. Foi internado, mas infelizmente não resistiu”, disse.

Os músicos Branco Mello e Sérgio Britto, que junto a Tony Bellotto ainda fazem parte da formação do grupo, bem como Nando Reis, que também foi integrante dos Titãs, realizaram publicações lamentando a morte do artista.

“Estou profundamente triste com a partida nessa madrugada do meu irmão,músico, poeta e primeiro grande parceiro,Ciro Pessoa .

Foi dele a idéia de reunir os amigos compositores no começo dos anos 80 pra fazermos uma banda de rock .e assim formamos os Titãs .

Siga em paz querido Ciro .

Descansa meus olhos, sossega minha boca ,me enche de luz …”, disse Branco Mello, citando o trecho da música “Sonífera Ilha”, que tem Ciro Pessoa entre os compositores.

“Hoje perdemos Ciro Pessoa, amigo querido e membro da formação original dos Titãs.

Muito triste com tudo isso…”, disse Sergio Britto em outra postagem.

“…e as notícias ruins não cessam, não param de chegar, a cada manhã um golpe, a destruição do que foi construído, as mortes em sucessão velocíssima”, postou Nando Reis ao saber da morte do amigo.

Ainda segundo Isabela Johansen, o corpo do músico será cremado. “Assim que essa fase chegar ao fim faremos um grande show em sua homenagem, pois é isso o que ele queria”, disse.

“Seguimos com força, união e sabedoria. Ciro encontrou sua Sonífera Ilha e deixou para nós um mar de alegria e amor”, concluiu a ex-esposa de Ciro Pessoa.