Governo do RN compra 3 milhões de máscaras de tecido para doação

O Governo do Estado assinou nesta terça-feira (5) contrato com a empresa Guararapes para a compra de três milhões de máscaras de tecido que serão distribuídas para a população do Rio Grande do Norte.

Trata-se de uma ação articulada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) junto à Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) e ao projeto Governo Cidadão, publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (5). Os recursos são do acordo de empréstimo com o Banco Mundial.

As máscaras serão confeccionadas pela rede de oficinas do Pró-Sertão em parceria com a Guararapes, que além de ofertar os insumos irá coordenar a produção junto às pequenas fábricas.

A partir da semana que vem o Governo do RN começa a receber as primeiras máscaras. Os itens foram comprados por R$ 0,38 a unidade, em virtude de a Guararapes e a Coteminas estarem doando o material.

“Damos hoje um importante passo no combate ao coronavírus em nosso estado. Agradecemos a parceria da Guararapes e Coteminas na doação do material e o empenho das oficinas do Pró-Sertão em colaborar com essa iniciativa. Juntos venceremos essa pandemia”, disse a governadora Fátima Bezerra.

O secretário de Gestão de Projetos e Metas, Fernando Mineiro, destaca que esta é a participação do Governo Cidadão para contribuir com o esforço coletivo do Governo do Estado na aquisição de 7 milhões de máscaras.

“Essa distribuição será feita em parceria com as prefeituras dos municípios, entidades e sociedade civil. Está provado que o uso da máscara reduz significativamente a chance de contaminação e por isso unimos esforços para tornar possível essa oferta para todos os potiguares”, pontuou.

O valor do contrato com a Guararapes é de R$ 1,140 milhão e foi formalizado após o shopping 348/2020 realizado pelo projeto Governo Cidadão.

OUTROS INVESTIMENTOS

Por meio do projeto Governo Cidadão, o executivo estadual está investindo R$ 4,3 milhões para o combate ao coronavírus, sendo R$ 1,1 milhão na compra de máscaras, mais de R$ 1 milhão em compra de móveis para os hospitais e R$ 2,2 milhões em equipamentos hospitalares como reanimadores, monitores cardíacos e multiparamétricos, aparelho de raio-x móvel, condicionadores de ar, camas elétricas, cadeiras de rodas e de banho, entre outros, que já começaram a ser entregues.