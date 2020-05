Começa hoje a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2020

Começa nesta segunda-feira (11) as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 (Enem 2020). O participante deverá realizar a inscrição por meio da página do Enem na internet, até o dia 22 de maio.

Este ano o exame contará com duas versões, sendo uma na modalidade impressa, já tradicionais, além do projeto piloto do Enem Digital.

As provas estão prevista para acontecer em 1º e 8 de novembro, na versão impressa, e em 22 e 29 do mesmo mês, na versão digital.

No ato da inscrição o participante poderá optar em qual modalidade gostaria de realizar a prova. Quem optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção.

A estrutura dos dois exames será a mesma. Serão aplicadas quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa.

Neste ano, será obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser utilizada para procedimento de identificação no momento da prova. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e deverá ser pago até 28 de maio.

Acesse o Portal do Enem AQUI.





ADIAMENTO DAS PROVAS

Até o momento, o Ministério da Educação ainda não se manifestou sobre adiamento das provas devido à pandemia do novo coronavírus. Ao contrário, permanece fazendo propagando motivando os alunos a se prepararem conforme as datas estabelecidas.

As aulas presenciais em todo o país estão paralisadas devido à pandemia. Entretanto, escolas da rede privada de ensino mantiveram suas aulas na modalidade de Ensino à Distância (EaD), o mesmo não acontece com as escolas públicas, onde muito alunos não têm sequer computador em casa, muito menos acesso a internet.

Se mantido o calendário atual do Enem 2020, milhares de alunos da rede pública serão prejudicados.