Autores do RN lançam e-book de poemas com temática de isolamento social

Em tempos de pandemia e quarentena autores Norte-rio-grandenses se uniram para compor a obra "Antologia Poética quarenta em quarentena" composta por poemas que tratam da temática do isolamento social.

De acordo com Thiago Jefferson Galdino, organizador do trabalho, o livro, publicado em formato de e-book, “perpassa temas que dialogam com o atual distanciamento social que estamos vivendo. Melancolia, tristeza e esperança são composições que se inserem no eixo do material”.

Ele diz que todo o livro foi realizado de forma voluntária, desde a capa, diagramação, aos textos. Devido a isto, a obra também está sendo veiculada gratuitamente, por meio digital, para que todos os interessados tenham a oportunidade de acessá-la sem custo.

Thiago explica que a “Antologia Poética quarenta em quarentena" é apenas de escritores potiguares, nascidos ou não no estado. “Escritor potiguar é todo aquele que, nascido ou não no RN, contribui e contribuiu, através da sua obra, com o crescimento e fortalecimento da literatura local”.

Segundo o organizador, a ideia de criar o livro surgiu ao perceber que as pessoas estão com mais tempo livre e, por isso, consumindo mais arte.

“Percebemos que, em isolamento, as pessoas tendem a consumir mais arte, sejam livros, filmes ou músicas. A dificuldade inerentes ao distanciamento é a distribuição de qualquer material de natureza física, daí a proposta de um e-book”. disse.

“Acreditamos que com essa proposta consigamos, além de dialogar com valores nossos, contribuir com a democratização do acesso à literatura potiguar em um cenário de pandemia, onde a cultura se faz tão necessária e é amplamente consumida”, concluiu Thiago.

O livro foi lançado neste domingo e pode ser acessado gratuitamente, AQUI.