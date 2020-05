Tibau volta a apresentar a maior incidência de Covid-19 por número de habitantes

A cidade de Tibau, distante cerca de 40km de Mossoró, voltou a apresentar a maior incidência de casos confirmados da Covid-19 no estado.

De acordo os dados divulgados pela Sesap, a cidade registra uma incidência de 245,6 casos para cada 100 mil habitantes. O número é preocupante, visto que Tibau tem pouco mais de 5 mil habitantes.

Até o dia 2 de maio, Tibau havia registrado apenas dois casos positivos de infecção por coronavírus. Ambos são considerados recuperados, tendo voltado, inclusive, a trabalhar.

Entretanto, no dia 3 de maio a cidade registrou o terceiro caso. No domingo (10) esse número chegou a cinco e nesta segunda-feira (11) subiu para 10 casos confirmados da doença.

A proximidade com Mossoró e o fato de muitos mossoroense possuírem casa na cidade praia e ficaram indo e voltando nos finais de semana, pode ser um fator que contribui para esse aumento de casos.

Inclusive, no feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, houve registro de um aumento considerável do número de pessoas na cidade.

Mossoró já 293 casos positivos para Covid-19 e 21 óbitos causados pela doença. Em todo o estado são 1.989 confirmações e 92 mortes.