Ministério da Educação divulga datas de inscrição dos programas de governo

Foram divulgadas através do Twitter do ministro da educação Abraham Weintraub, ontem (11), as datas para inscrições nos programas de governo que utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso ao ensino superior.

Os candidatos podem utilizar a nota do Enem 2019 em todos os programas. No total, cerca de 3,9 milhões de estudantes fizeram a prova do Enem no ano passado.

O Programa Universidade para Todos ( Prouni ) recebe inscrições entre os dias 23 e 26 de junho. Por meio dele é possível garantir bolsas para os estudantes em instituições privadas de ensino superior. As bolsas variam conforme a renda dos candidatos, podendo ser parciais, de 50% da mensalidade ou totais, de 100%.

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) poderão ser realizadas entre 16 e 19 de junho. Esse é um sistema utilizado por participantes do Enem, em que os estudantes são selecionados para ocupar as vagas das instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil.

Já para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), as inscrições serão de 30 de junho a 3 de julho. Este programa garante financiamento a condições mais favoráveis quando comparadas às de mercado, permitindo que os estudantes tenham condições de ingressar o ensino superior em instituições privadas.