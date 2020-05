Técnico da Oi é morto com tiro nas costas na porta de casa em Mossoró

O crime em Mossoró demonstra não temer ação policial. Desafia. No dia que a Polícia Civil, com apoio da PM e da PRF, realizou operação para prender 29 bandidos e ainda cumprir 26 mandados de busca e apreensão, o técnico da Oi Aribanaldo Soares da Silva, de 49 anos, foi assassinado com um tiro no abdômen, que transfixou.

A vítima estava arrumando umas chaves na mala do carro, em frente de casa, no bairro Sumaré, quando teria sido abordado pelos assaltantes numa moto. Ele entregou os pertences e mesmo assim os bandidos atiraram e fugiram. Aribanaldo Soares ainda foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento do Grande Alto São Manoel, mas não resistiu.

O corpo deve ser removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) e, em se confirmando os relatos de que se trata de latrocínio (assalto seguido de morte), o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR).

Quanto a operação da Polícia Civil, realizada durante o dia desta quinta-feira, 14, em Mossoró, foram presos 19 suspeitos dos 29 que estavam sendo procurados por determinação da Justiça. Foram apreendidos armas, drogas e outras provas nos endereços investigados que vão deixar robustos os inquéritos que investigam os crimes dos suspeitos presos.

