Nelson Teich é mais um a deixar o governo Bolsonaro em meio a pandemia

O ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira (15). A informação foi confirmada pelo ministério, por meio de nota.

No dia 17 de abril Teich substituiu o ex-ministro Henrique Mandetta, demitido pelo Presidente Jair Bolsonaro, em meio a pandemia.

O motivo do pedido de demissão não foi informado, mas o ministro vinha apresentando discordância do presidente sobre o uso da Cloroquina em pacientes com Covid-19.

Ele também foi pego de surpresa durante entrevista coletiva sobre os números da pandemia, com o anúncio de que o Presidente incluído academia de esportes, salões de beleza e barbearia como serviços essenciais.

Teich foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto nesta manhã. Ele esteve com Bolsonaro e depois voltou para o prédio do Ministério da Saúde. A demissão foi anunciada logo depois.

Uma entrevista coletiva está sendo anunciada para a tarde deste sexta-feira, quando deve ser anunciada a saída oficial do ministro.