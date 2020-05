Estudantes podem realizar a inscrição no ENEM 2020 até esta sexta-feira, 22

Termina nesta sexta-feira (22) o prazo para inscrição de estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

Os interessados têm até às 23h59 para garantir a participação no exame. A inscrição pode ser efetuada por meio da Página do Participante, no Portal do Enem.

Inscreva-se AQUI.

Na quarta-feira (20) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pelo exame, decidiu, junto ao Ministério da Educação, pelo adiamento das provas. Agora, o Enem será realizado, segundo o MEC, de 30 a 60 dias após as datas inicialmente previstas em edital.

Para decidir as novas datas das provas, segundo o Inep, será realizada uma enquete direcionada aos inscritos do Enem 2020, a ser realizada em junho, por meio da Página do Participante.

Antes do adiamento as provas seriam realizadas em 1º e 8 de novembro, na versão impressa, e em 22 e 29 do mesmo mês, na versão digital.





INSCRIÇÕES

O Inep recomenda que todos os participantes façam o procedimento de inscrição com calma, a fim de evitar erros.

É importante, ainda, não deixar para realizar a inscrição de última hora, visto que pode haver congestionamento do site. O MEC afirma que não haverá prorrogação do prazo de inscrição no Exame.