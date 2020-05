MEC prorroga inscrições do Enem até a próxima quarta-feira, 27

Por volta das 14h desta sexta-feira (22), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou, por meio da sua conta no twitter, a prorrogação do prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

Agora, os estudantes têm até 23h59 da próxima quarta-feira (27) para garantir a participação no Exame. Pelo calendário inicial as inscrições terminariam a 23h59 de hoje (22).

Ainda de acordo com o ministro, o boleto de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85 pode ser pago até o dia 28 de maio.

Por meio de nota no Portal do Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou a nova data de término das inscrições e disse estar atento às manifestações da sociedade.



“A iniciativa decorre de entendimento alcançado entre o Inep e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 22 de maio. O Inep está atento a todas as manifestações da sociedade e do poder público”.

As inscrições do Enem 2020 começaram no último dia 11 e podem ser feitas por meio da Página do Participante, no Portal do Enem na internet. https://enem.inep.gov.br/participante/

Ainda de acordo com o ministro Weintraub, o MEC contabilizou mais de cinco milhões de estudantes inscritos até amanhã desta sexta-feira.

Na quarta-feira (20), também por meio de nota, publicada no site do Inep, o instituto e o MEC decidiram pelo adiamento das provas do Enem 2020, atendendo as demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus.

Veja mais:

Inep decide adiar ENEM 2020 após manifestações de políticos e entidades

O exame será adiado entre 30 a 60 dias e as novas datas serão escolhidas por meio de consulta a estudantes no mês de junho.